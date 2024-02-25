Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de 'Petranboard' kayak etkinliği

        RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy köyünde geleneksel olarak düzenlenen 'Pertranboard' kayak yarışı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Köylüler, tasarladıkları tahtalarla karla kaplı yamaçtan kaydı. Meşeköy köyünde bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Petranboard' kayak yarışlarına köylüler ve adrenalin tutkunları katıldı. Katılımcılar, köylüler arasında 'üzme tahtası' olarak bilinen tahtalarla 175 metre uzunluğundaki karla kaplı doğal pistte yarıştı. 25'i şehir dışından gelen toplam 55 kişi, yörenin eski adı olan 'Petran' ve 'snowboard' sporundan esinlenerek 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla yarışı önde bitirip, en hızlı ve yetenekli 'petranboardcu' olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında kayakçılardan bazıları, takla atarak düştü. Yarışlara, yabancı sporcular da katıldı. Vatandaşlar yarışları ilgiyle takip ederken, soğuktan üşüyenler ise horon oynayarak ısındı. Yarışları Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda vatandaş takip etti. 'GELENEĞİMİZİ CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ' Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, " Bizim için marka yerlerden biri olan Petranboard Şenliği'ndeyiz. Bu şenlik artık geleneksel olarak yapılan ve artık bir marka haline gelmiş şenliklerden bir tanesidir. Biz ısrarla kış sporları ve kış turizmi diyoruz. Onun ayaklarından bir tanesi Petranboard şenlikleri, geçtiğimiz hafta yaptığımız Ayder Kardan Adam Festivali gibi organizasyonlardır. Bu şenlikleri artık ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına döndüğünü göreceğiz. Çok mutluyuz. Burada harika bir hava var ve bir geleneğimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Eskiden ulaşım aracı olan şey bir gelenekle beraber bir eğlence, spor haline geldi. Dünyada snowboard yapılıyor, biz onun atasına petranboard diyoruz. Bu geleneğin devam ettiriliyor olması güzel bir şeydir" dedi. 'BU BAMBAŞKA BİR HİSSİYAT' Yarışmaya Sivas'tan katılan Bahadır Kaya, "Burada muhteşem bir atmosfer var. Burada profesyonel yarışçılarla, köylüler arasında kıran kırana bir yarış oluyor. Her şey çok güzel, herkesi her sene burada kayak yapmaya bekliyoruz. İlk defa petranboard yaptım. Daha önce snowboardla uğraşıyordum ama bu bambaşka bir hissiyat" diye konuştu. Mevlüt Ak da "Çok güzel bir yarış oldu. Bölgemizi tanıtmak için çok güzel bir organizasyon. Snowboard, petranboardun rakibi olamaz. Petranboard, daha yöresel ve özel bir spor" diye konuştu. Yarışı birinci bitiren milli snowboard sporcusu Kerem Gürdağ ise "İnanılmaz bir spor. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin Alpleri diyebileceğimiz büyür bir atmosferdeyiz. Yöre sporcularının yanında pek şansım yok gibi hissetim ama 2 günlük antrenman ve snowboarddaki teknikleri uygulayarak galip gelmeyi başardım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 'Petranboard' kayak etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE’nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy köyünde geleneksel olarak düzenlenen ‘Pertranboard’ kayak yarışı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Köylüler, tasarladıkları tahtalarla karla kaplı yamaçtan kaydı. Meşeköy köyünde bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘Petranboard’ kayak yarışlarına köylüler ve adrenalin tutkunları katıldı. Katılımcılar, köylüler arasında ‘üzme tahtası’ olarak bilinen tahtalarla 175 metre uzunluğundaki karla kaplı doğal pistte yarıştı. 25’i şehir dışından gelen toplam 55 kişi, yörenin eski adı olan 'Petran' ve 'snowboard' sporundan esinlenerek 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla yarışı önde bitirip, en hızlı ve yetenekli ‘petranboardcu’ olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında kayakçılardan bazıları, takla atarak düştü. Yarışlara, yabancı sporcular da katıldı. Vatandaşlar yarışları ilgiyle takip ederken, soğuktan üşüyenler ise horon oynayarak ısındı. Yarışları Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda vatandaş takip etti. ‘GELENEĞİMİZİ CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ’ Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “ Bizim için marka yerlerden biri olan Petranboard Şenliği’ndeyiz. Bu şenlik artık geleneksel olarak yapılan ve artık bir marka haline gelmiş şenliklerden bir tanesidir. Biz ısrarla kış sporları ve kış turizmi diyoruz. Onun ayaklarından bir tanesi Petranboard şenlikleri, geçtiğimiz hafta yaptığımız Ayder Kardan Adam Festivali gibi organizasyonlardır. Bu şenlikleri artık ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına döndüğünü göreceğiz. Çok mutluyuz. Burada harika bir hava var ve bir geleneğimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Eskiden ulaşım aracı olan şey bir gelenekle beraber bir eğlence, spor haline geldi. Dünyada snowboard yapılıyor, biz onun atasına petranboard diyoruz. Bu geleneğin devam ettiriliyor olması güzel bir şeydir” dedi. ‘BU BAMBAŞKA BİR HİSSİYAT’ Yarışmaya Sivas’tan katılan Bahadır Kaya, "Burada muhteşem bir atmosfer var. Burada profesyonel yarışçılarla, köylüler arasında kıran kırana bir yarış oluyor. Her şey çok güzel, herkesi her sene burada kayak yapmaya bekliyoruz. İlk defa petranboard yaptım. Daha önce snowboardla uğraşıyordum ama bu bambaşka bir hissiyat” diye konuştu. Mevlüt Ak da "Çok güzel bir yarış oldu. Bölgemizi tanıtmak için çok güzel bir organizasyon. Snowboard, petranboardun rakibi olamaz. Petranboard, daha yöresel ve özel bir spor” diye konuştu. Yarışı birinci bitiren milli snowboard sporcusu Kerem Gürdağ ise “İnanılmaz bir spor. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak çok önemli. Türkiye’nin Alpleri diyebileceğimiz büyür bir atmosferdeyiz. Yöre sporcularının yanında pek şansım yok gibi hissetim ama 2 günlük antrenman ve snowboarddaki teknikleri uygulayarak galip gelmeyi başardım” ifadelerini kullandı

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz

        Benzer Haberler

        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Rize'de kitap fuarı açıldı
        Rize'de kitap fuarı açıldı
        Çayda 'alternatif ucuz gübre' tehlikesi
        Çayda 'alternatif ucuz gübre' tehlikesi
        Rize'de kolideki lahana ve mısır unu arasında ruhsatsız silahlar ele geçiri...
        Rize'de kolideki lahana ve mısır unu arasında ruhsatsız silahlar ele geçiri...
        Çaykur Rizespor, Samsunpor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Samsunpor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü