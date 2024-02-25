Rize'de 'Petranboard' kayak etkinliği RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy köyünde geleneksel olarak düzenlenen 'Pertranboard' kayak yarışı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Köylüler, tasarladıkları tahtalarla karla kaplı yamaçtan kaydı. Meşeköy köyünde bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Petranboard' kayak yarışlarına köylüler ve adrenalin tutkunları katıldı. Katılımcılar, köylüler arasında 'üzme tahtası' olarak bilinen tahtalarla 175 metre uzunluğundaki karla kaplı doğal pistte yarıştı. 25'i şehir dışından gelen toplam 55 kişi, yörenin eski adı olan 'Petran' ve 'snowboard' sporundan esinlenerek 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla yarışı önde bitirip, en hızlı ve yetenekli 'petranboardcu' olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında kayakçılardan bazıları, takla atarak düştü. Yarışlara, yabancı sporcular da katıldı. Vatandaşlar yarışları ilgiyle takip ederken, soğuktan üşüyenler ise horon oynayarak ısındı. Yarışları Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda vatandaş takip etti. 'GELENEĞİMİZİ CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ' Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, " Bizim için marka yerlerden biri olan Petranboard Şenliği'ndeyiz. Bu şenlik artık geleneksel olarak yapılan ve artık bir marka haline gelmiş şenliklerden bir tanesidir. Biz ısrarla kış sporları ve kış turizmi diyoruz. Onun ayaklarından bir tanesi Petranboard şenlikleri, geçtiğimiz hafta yaptığımız Ayder Kardan Adam Festivali gibi organizasyonlardır. Bu şenlikleri artık ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına döndüğünü göreceğiz. Çok mutluyuz. Burada harika bir hava var ve bir geleneğimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Eskiden ulaşım aracı olan şey bir gelenekle beraber bir eğlence, spor haline geldi. Dünyada snowboard yapılıyor, biz onun atasına petranboard diyoruz. Bu geleneğin devam ettiriliyor olması güzel bir şeydir" dedi. 'BU BAMBAŞKA BİR HİSSİYAT' Yarışmaya Sivas'tan katılan Bahadır Kaya, "Burada muhteşem bir atmosfer var. Burada profesyonel yarışçılarla, köylüler arasında kıran kırana bir yarış oluyor. Her şey çok güzel, herkesi her sene burada kayak yapmaya bekliyoruz. İlk defa petranboard yaptım. Daha önce snowboardla uğraşıyordum ama bu bambaşka bir hissiyat" diye konuştu. Mevlüt Ak da "Çok güzel bir yarış oldu. Bölgemizi tanıtmak için çok güzel bir organizasyon. Snowboard, petranboardun rakibi olamaz. Petranboard, daha yöresel ve özel bir spor" diye konuştu. Yarışı birinci bitiren milli snowboard sporcusu Kerem Gürdağ ise "İnanılmaz bir spor. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin Alpleri diyebileceğimiz büyür bir atmosferdeyiz. Yöre sporcularının yanında pek şansım yok gibi hissetim ama 2 günlük antrenman ve snowboarddaki teknikleri uygulayarak galip gelmeyi başardım" ifadelerini kullandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:25 facebook

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