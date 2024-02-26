Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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