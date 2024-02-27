Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışması ile son buldu.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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