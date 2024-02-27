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        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:54
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        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışması ile son buldu.

        Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

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