Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak. Sakatlığı geçen ve hafta boyunca takımla çalışan kaleci Gökhan Akkan'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

Geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'a 3-0 yenilen Rize temsilcisi, 36 puan ve averaj ile 8. sırada bulunuyor.

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