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        Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada

        RİZE'de park halindeki 2 otomobil yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:57 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:00
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        Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada
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        RİZE'de park halindeki 2 otomobil yandı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobiller kullanılmaz hale geldi. Yangın anı çevredekiler tarafından görüntülendi 

        Yangın, öğle saatlerinde Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FNZ 272 plakalı park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Alevler büyüyerek önünde park halinde bulunan 55 ALS 709 plakalı bir başka otomobile sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen otomobiller, kullanılamaz hale geldi.  Otomobillerin yanma anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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