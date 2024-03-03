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        Rize'de orman yangını; 5 saate söndürüldü

        AbdullahUZUN/PAZAR,(Rize)- RİZE'NİN Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:10
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        Rize'de orman yangını; 5 saate söndürüldü
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        AbdullahUZUN/PAZAR,(Rize)- RİZE’NİN Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan küle döndü.

        İlçeye bağlı Seslidere Köyünde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen edenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede 5 noktada yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü Ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekiplere köylüler de hortumla su tutarak yardım etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası 5 saatte söndürülen yangında 20 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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