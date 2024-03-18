Rize'de son bir ayda 73 aranan şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17 Şubat-17 Mart arasında yapılan işlemlerde 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin cezaevine teslim edildiği, toplamda 73 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Rize'de son bir ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişinin yakalandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.