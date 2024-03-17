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        Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının ardından

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:00
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        Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının ardından
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        Süper Lig’in 30’uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk yarı son derece durgun bir oyun vardı, düşük bir tempo vardı. Sıkıcı bir maç görüntüsündeydi. Özellikle bu sahada kazanmamız gereken bir maçta yapmamız gereken bir başlangıç temposu, arzusu, isteği asla değildi. Saha içi organizasyonlar önemliydi ama bunların dışında önemli eksiğimiz yeteri kadar yüksek enerjiyle oynamayıp, yeterli isteği sahaya koyamayışımız. Tek taraflı bir maç olmaya doğru evrilen bir görüntü varken rakibimiz geçişten golü buldu ve ondan sonraki 15 dakikada gerçekten bizim adımıza darmadağın bir görüntü vardı. Gaziantep orada maçı bitirebilir, biz çok zor durumda kalabilirdik ama attığımız golle beraber bambaşka bir oyun senaryosu ortaya çıktı.

        "DEĞİŞKEN BİR MAÇTI"

        Karşılaşmada çok değişken olduğunu dile getiren Palut, “Moral motivasyonu yükselen, oyunu domine eden, pozisyonlar bulan, rakibe pozisyon vermeyen, kaptırdığımız topları orta saha çizgisinden itibaren tekrar kazanıp atağa dönüştürebilen bir Rizespor takımı. Penaltı kazandık, kaçırdık, aramaya devam ettik. Gol bulduk, daha fazlasını atabilirdik. Gaziantep’in gole yaklaştığı anlar, karamboller söz konusuydu, onları da savuşturduk. Değişken bir maçtı, ilk yarı ortada temposuz bir maç, ikinci yarı iyi başlayan bir Rizespor. Golden sonra 15 dakika maçı koparabilecek bir Gaziantep takımı. Son yarım saat çok fazla pozisyona giren ve bu çabasıyla maçı kazanan bir Rizespor takımı. Sadece son yarım saatte gösterdiğimiz maç kazanma isteği dışında asla memnun değilim. Çok pozisyon verdik, isteğimiz yeterince iyi değildi. Günün sonunda çok ama çok önemli bir galibiyet aldık. Puan anlamında alt tarafta biraz daha nefes aldık. Üst tarafa baktığımız zaman ise 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' planlarını kendimize bu maçtan sonra tekrar vermiş olduk” dedi.

        İNAN: FUTBOLUN GÜZELLİĞİ MAALESEF BUGÜN ALEYHİMİZE İŞLEDİ

        Aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bugün maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik. Futbolun güzelliği maalesef bugün aleyhimize işledi. Oyuncunun gününde olması, maç anını yaşaması her zaman iyi anlamda denk gelmeyebiliyor. Bugün iyi anlamda denk gelmediği günlerden biriydi. Belki de Gökhan Akkan'ın bu sene oynadığı en iyi maç olabilir. Çok pozisyona girdik, çok net pozisyonlara girdik. Pozisyon öncesi birçok final pasını atamadık. Daha da fazla pozisyona girebilirdik ama Gökhan'ı tebrik etmek lazım belki de kariyerinin en önemli maçlarından birini çıkardı” diye konuştu.

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