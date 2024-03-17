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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:30
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Sauer, Minchev

        Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga, Maxim, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus

        Sarı kartlar: Dk. 21 M'Bakata (Gaziantep FK), Dk. 35 Hojer (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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