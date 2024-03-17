Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Sauer, Minchev
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga, Maxim, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus
Sarı kartlar: Dk. 21 M'Bakata (Gaziantep FK), Dk. 35 Hojer (Çaykur Rizespor)
RİZE
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