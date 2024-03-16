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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:48
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadında saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Ligde son hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-2 yenilen Rize temsilcisi, 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ve Mithat Pala ile sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Laine, kadroda yer alamayacak.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

        Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 2-0 kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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