Bakan Tunç: Hakim, savcı yardımcılığı sistemiyle kürsümüz güçleniyor

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Adaleti tecelli edecek kürsüdeki hakim ve savcılarımız. Onların daha donanımlı olması noktasında gerek hukuk fakültesindeki eğitimleri ve sonrasındaki sınavlar ve hakim, savcı yardımcılığı sistemiyle de kürsümüz artık daha da güçleniyor” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Adalet Eğitim Merkezi'nde adliye personeline yönelik eğitim programı sonrasında düzenlenen sertifika törenine katıldı. Eğitime katılan personele sertifikalarını veren Bakan Tunç, vatandaşların adalete güvenini tesis etmeye, yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Bakan Tunç, "Adalet teşkilatımız personel olarak baktığımız zaman 24 bini hakim ve savcıdan, 100 bine yakını savcılarımıza destek olan katiplerimiz, mübaşirlerimiz, yazı işleri müdür ve personellerimizden, 80 bine yakın infaz koruma memurlarımız ve idarecilerimizden oluşuyor. Dolayısıyla toplamda 200 bine yakın hakim, savcı ve yardımcı personelle beraber yargı hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın adalete güvenini tesis etmeye, yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

ADALET SARAYI SAYISI 366’YA ÇIKTI.

Kanunların değiştiğini ve yeni mevzuatların geldiğini hatırlatan Bakan Tunç, bu ihtiyaçlara uygun yeni eğitim modül ve programların olması gerektiğini, bu kapsamda yeni ihtiyaçlara göre hizmet içi eğitimler gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydetti. Her gün yeni bir adalet sarayının temelini attıklarını vurgulayan Tunç, Türkiye'deki müstakil adalet sarayı sayısının 72'den 366'nın üzerine çıktığını ifade etti.

‘TEMEL KANUNLARIMIZIN TAMAMI YENİLENDİ’

Mevzuatın sürekli yenilendiğini aktaran Bakan Tunç, “Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi. Yargı paketleri ihtiyaçlara göre yeni mevzuat düzenlemeleri yine gerçekleşiyor. Sadeleştirmeler, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik mevzuat teşvik giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. En son sekizinci yargı paketinde de bu gerçekleşmiş oldu. Tabii mevzuat, fiziki kapasite ama en önemlisi de insan unsuru. Adaleti tecelli edecek kürsüdeki hakim ve savcılarımız. Onların daha donanımlı olması noktasında gerek hukuk fakültesindeki eğitimleri ve sonrasındaki sınavlar ve hakim, savcı yardımcılığı sistemiyle de kürsümüz artık daha da güçleniyor. Tabii o kürsüye güç verecek, destek verecek personellerdir. Sizlere güveniyoruz. Sizler vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak kişilersiniz” dedi.