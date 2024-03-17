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        Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 3-1

        STAD:Çaykur DidiHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil ÇetinÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Taha Şahin, Emirhan, Aliqulov, Hojer, Muammer (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:05
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        Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 3-1
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        STAD:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Taha Şahin, Emirhan, Aliqulov, Hojer, Muammer (Dk. 58 Gaich), Shelvey, Olawoyin, Gustavo Sauer (Dk. 46 Zeqiri), Akintola (Dk. 83 Varesanovic), Minchev (Dk. 90 Mocsi)

        GAZİANTEP FK: Nita - Ertuğrul, Djilobodji (Dk. 87 Badji), N'Koulou, M'Bakata, Ogün (Dk. 77 Furkan), Sorescu (Dk. 82 Gradel), Monteiro (Dk. 82 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 Markovic), Mustafa, Dragus

        GOLLER: Dk. 64 M'Bakata (K.K), Dk. 84 Olawoyin, Dk. 90+7 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 54 Sorescu (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Hojer (Çaykur Rizespor), M'Bakata, Maxim (Gaziantep FK)

        Süper Lig’in 30’uncu haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.

        8’inci dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Hojer’in sağ kanattan savunma arkasına gönderdiği topu ceza sahası önünde kontrol eden Minchev’in şutunda kaleci Nita üzerine gelen topu elleriyle tuttu.

        12’nci dakikada Gaziantep FK’da M'Bakata’nın sol kanatta ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Djilobodji’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

        25’inci dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Dragus’un derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorecu’nun, ayağın içi ile kalenin sağ tarafında gönderdiği şutu kaleci Gökhan uzanarak çeldi. Oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

        27’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Shelvey’in sağ kanattan havadan gönderdiği uzun pasında sol kanatta topu kontrol edip ceza sahasına giren Akintola’nın şutunu kaleci Nita kurtardı.

        40’ıncı dakikada Gaziantep FK’da Ogün’ün derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dragus’un şutunda top kaleci Gökhan’a çarparak dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        54’üncü dakikada Gazintap FK öne geçti. Maxim orta sahadan derinlemesine gönderdiği pasında ceza sahası sağ çaprazından topla buluşan Sorescu’nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        63’üncü dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağ kanattan Djilobodjı’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Maxim'in sert şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı.

        64’üncü dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekipte sağ kanattan Hojer’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Emirhan’ın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu M'Bakata ayağıyla kendi kalesine gönderdi: 1-1.

        71’inci dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Kaleci Nita'nın ceza sahası içerisinde Minchev'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

        71'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Shelvey'in şutunda top sol direk dibinden dışarı çıktı.

        84’üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Zeqiri’nin ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Olawoyin’in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

        90+7’inci dakikada Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Gökhan’ın rakip sahaya doğru yaptığı degaja hareketlenen Zeqiri, orta sahada topu kontrol ettikten sonra rakip kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ceza sahası içinden boş kaleye gönderdi: 3-1.

        Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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