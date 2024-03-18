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        Güneysu'da 100 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlandı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesinin inşaatına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:39
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        Güneysu'da 100 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlandı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesinin inşaatına başlandı.

        Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, ilçeye hizmet verecek hastanenin yapımına başlandığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Özer, 100 yataklı hastanenin tamamlanmasıyla ilçeye güzel bir eser kazandırılacağını ifade ederek, "Hastanemizde 200 araçlık açık otopark bulunuyor. Vatandaşlarımız çok daha modern olan bu hastanemizin hizmetlerinden yararlanabilecek." dedi.

        Özer, inşaatın, yüklenici firma tarafından 500 gün içinde tamamlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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