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        Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:01
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        Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini, öne de geçtiklerini, pozisyonlar yakaladıklarını ama sonucu getiremediklerini belirtti.

        Teknik direktörlük kariyerindeki en üzüldüğü maçı oynadıklarını dile getiren İnan, "Gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bugün maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik. Futbolun güzelliği maalesef bugün aleyhimize işledi." ifadesini kullandı.

        İnan, ofansif olarak hem organizasyon hem de vuruş anlamında çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Oyuncunun gününde olması, maç anını yaşaması her zaman iyi anlamda denk gelmeyebiliyor. Bugün iyi anlamda denk gelmediği günlerden biriydi. Belki de Gökhan Akkan'ın bu sene oynadığı en iyi maç olabilir. Çok pozisyona girdik, çok net pozisyonlara girdik. Pozisyon öncesi birçok final pasını atamadık. Daha da fazla pozisyona girebilirdik ama Gökhan'ı tebrik etmek lazım, belki de kariyerinin en önemli maçlarından birini çıkardı."

        Selçuk İnan, kümede kalma puan barajının 42'de kalacağına inandığını sözlerine ekledi.

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