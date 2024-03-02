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        Çaykur Rizespor - Kayserispor maçının ardından

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 19:20 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:25
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        Çaykur Rizespor - Kayserispor maçının ardından
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        Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 28’inci haftasında evinde Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

        Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bu maç bizim adımıza puan anlamında çok önemli bir karşılaşmaydı. Hem de yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlayan motivasyonumuzu tekrar yükseltip, yeni bir başlangıç yapmak adına değerli bir maçtı. Rakibimiz ligin en forma olan takımlarındandı. Niyetimiz rakibimize önde baskı yapmaktı. Onların yapacağı pası aşmak gibi bir planımız vardı. Sahaya baktığımız zaman bugün kazanmayı daha çok isteyen, daha fazla ikili mücadele kazanan bir Rizespor vardı. Uzun süre sonra gol yemememiz bizim adımıza sevindiriciydi. Bence sahadaki oyunun karşılığı olan bir galibiyet aldık. Umarım bizim için yeni bir başlangıç olur. Bu 3 puanı moralle yeniden çıkışa geçen bir Rizespor oluruz" diye konuştu.

        HARI VUKAS: RAKİBİMİZ MÜCADELE KISMINDA BİZDEN DAHA İYİYDİ

        Mücadele gücü yüksek bir maç olduğun ifade eden Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Bu maçlar özellikle mücadele gücü yüksek maçlar olur. Rakibimiz mücadele kısmında bizden daha iyiydi. Çok fazla geçiş oldu. Bu maçı bizim en kısa zaman unutmamız lazım. Oyun içinde yaptığımız iyi ve güzel şeyler de oldu. Bunları analiz edip, bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Hari Vukas'ın açıklamaları

        - İlhan Palut'un açıklamaları

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