Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

        RİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 00:08 Güncelleme: 04.03.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde beldeye bağlı Durak köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine seyir halinde olan H.İ.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarladı. Metrelerce yükseklikten alt yola yuvarlanan kamyonet uçurumun kenarında yan yatarak durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kamyonetin tavanını keserek içerdeki yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı
        Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'

        Benzer Haberler

        Rize'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de orman yangını; 5 saate söndürüldü
        Rize'de orman yangını; 5 saate söndürüldü
        Çaykur Rizespor-Kayserispor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Kayserispor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Kayserispor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Kayserispor maçının ardından
        Trabzonspor'da yeni divan başkanı Mahmut Ören oldu
        Trabzonspor'da yeni divan başkanı Mahmut Ören oldu
        Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0
        Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0