Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde beldeye bağlı Durak köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine seyir halinde olan H.İ.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarladı. Metrelerce yükseklikten alt yola yuvarlanan kamyonet uçurumun kenarında yan yatarak durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kamyonetin tavanını keserek içerdeki yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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