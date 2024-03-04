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        Rize'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:42
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        Rize'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

        Beldenin Durak köyünde, H.İ.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile kamyonetteki 6 kişi, sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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