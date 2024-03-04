Rize'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.
Beldenin Durak köyünde, H.İ.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile kamyonetteki 6 kişi, sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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