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        Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:42
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        Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, dar sahada yapılan pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı devam eden Laine ve Benhur Keser çalışmada yer almadı.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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