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        Rizesporlu Muammer Sarıkaya: Galatasaray deplasmanı zorlu ama kazanmak istiyoruz

        SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, "Bu hafta zorlu Galatasaray maçı var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:25
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        Rizesporlu Muammer Sarıkaya: Galatasaray deplasmanı zorlu ama kazanmak istiyoruz
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        SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, "Bu hafta zorlu Galatasaray maçı var. Kendi evlerinde kolay kolay kaybetmiyorlar. Ama biz şunun bilincindeyiz; biz birlikte oynayıp, birlikte mücadele ettiğimizde bazı şeyleri başarabiliyoruz. İnşallah bunu bu Galatasaray maçında tekrar göstereceğiz. Galatasaray maçına kazanmak için çıkacağız" dedi.

        Rizespor'un İstanbulspor'dan transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, Rize'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Özellikle İlhan hoca her oyuncuyu geliştiriyor. Bunu diğer çalıştığı kulüplerde de gösterdi. Benim için kötü bir başlangıç oldu. 33 maç mağlubiyet aldık. Bu hafta aldığımız Kayserispor galibiyetine hafta içi çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takım halindeki rekabet ortamı burada çok iyi. Önümüzdeki kalan maçlara odaklanıyoruz ve dün de bunun hazırlıklarına başladık" diye konuştu.

        8 Mart Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Muammer Sarıkaya, “Türkiye’nin de bildiği gibi iki büyük camiası şampiyonluk için mücadele ediyor. Bizim de Avrupa hedefimiz var. Bunu buraya yeni geldiğim için söylemiyorum, buraya gelmeden önce de takımın bu hedefi olduğunu biliyordum. Buraya gelip işin içine girince daha çok hissediyorsunuz. Takım Avrupa için konsantre olmuş. Kayserispor galibiyeti bizi birbirimize daha çok kenetledi diye düşünüyorum. Bu hafta Galatasaray maçı var. Zor bir maç olacak. Galatasaray evinde kolay kolay kaybetmiyor. Ama biz şunun bilincindeyiz; biz birlikte oynayıp, birlikte mücadele ettiğimiz zaman bazı şeyleri başarabiliyoruz. İnşallah bunu bu Galatasaray maçında tekrardan göstereceğiz. Galatasaray maçına galibiyet almak için gidiyoruz" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Muammer Sarıkaya açıklamaları

        (FOTOĞFAFLI)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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