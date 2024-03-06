Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta, sakatlığı devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.

Antrenman, daraltırmış ve tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

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