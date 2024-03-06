Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:05 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, daraltırmış ve tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

        Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta, sakatlığı devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.

        Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için İstanbul'a gidecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Yazıcı, Rize'de belediye başkan adayları proje tanıtım toplantı...
        AK Parti'li Yazıcı, Rize'de belediye başkan adayları proje tanıtım toplantı...
        Rizesporlu Muammer Sarıkaya: Galatasaray deplasmanı zorlu ama kazanmak isti...
        Rizesporlu Muammer Sarıkaya: Galatasaray deplasmanı zorlu ama kazanmak isti...
        Çaykur Rizesporlu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizesporlu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Rize'de 55 yıldır kaynakçılık yapan usta, mesleğini yeni nesle öğretiyor
        Rize'de 55 yıldır kaynakçılık yapan usta, mesleğini yeni nesle öğretiyor
        Rize'de kaçak tütün ve alkol operasyonu
        Rize'de kaçak tütün ve alkol operasyonu