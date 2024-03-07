Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

Kasık ağrısı sebebiyle hafta boyunca doktor kontrolünde çalışan Dal Varesanovic'in ise kafileye dahil edildi. Bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar sağlık kurulu raporuyla maç saatinde verilecek.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak.

Ligde son hafta sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenen Rize temsilcisi, 39 puan ve averaj ile 7. sırada bulunuyor.

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