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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:09
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

        RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde son hafta sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenen Rize temsilcisi, 39 puan ve averaj ile 7. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak.

        Kasık ağrısı sebebiyle hafta boyunca doktor kontrolünde çalışan Dal Varesanovic'in ise kafileye dahil edildi. Bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar sağlık kurulu raporuyla maç saatinde verilecek.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

        Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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