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        Ardeşen'de GES'in açılışı törenle yapıldı

        Rize'de Ardeşen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) törenle faaliyete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 21:54 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:56
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        Ardeşen'de GES'in açılışı törenle yapıldı
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        Rize'de Ardeşen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) törenle faaliyete alındı.

        İlçede 42 bin metrekarede kurulan GES'in açılışına, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve vatandaşlar katıldı.

        Avcı, bölgenin en büyük GES'inin Rize'ye kurulduğunu belirterek, "İlk planladığımızda bizlere de biraz hayalci gelmişti. Bunu hayata geçirmeyi uzunca düşünmüştük ama bugün geldiğimiz noktada o ufuk Ardeşen'e aylık 1,5 milyon liranın üzerinde bir katma değer sağlayacak. Ardeşen Belediyesi'ne ayda 1,5 milyon lira kaynak kazandırabilmek çok değerli." dedi.

        Belediyelerin ayda 1,5 milyon lira kaynak üretmesinin önemine dikkati çeken Avcı, "Bu anlamda çok değerli bir proje hizmete alındı. Bu projelerle birlikte merkezi hükümetten alınan destekle çok daha büyük hizmetleri belediyelerimize kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımlar belediyelerin ödemelerini büyük oranda kolaylaştırmaktadır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, 5 bin 200 panelden oluşan ve yıllık ortalama 3.559 MWh üretimin öngörüldüğü santral hizmete alındı.

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