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        Rize'de son iki 2 ayda kaçakçılık ile ilgili 43 operasyon yapıldı

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yılın iki ayında kaçakçılık ile ilgili 43 operasyon yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:14
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        Rize'de son iki 2 ayda kaçakçılık ile ilgili 43 operasyon yapıldı
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        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yılın iki ayında kaçakçılık ile ilgili 43 operasyon yapıldığını söyledi.

        Vali Baydaş başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize SAGET-34 Bot Komutanı Üsteğmen Alican Özbey'in katılımıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Valilik binasında gazetecilere açıklama yapan Baydaş, kentin huzur ve güvenliği noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Baydaş, narkotik olaylarında 138 operasyonda 164 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

        Uyuşturucuyla mücadelede emniyet ve jandarma ekiplerince 28 mahalle ve 86 uygulama noktasında 211 uygulama yapıldığını aktaran Baydaş, "Şok uygulamalar ve rutin devriye görevleri esnasında 6 bin 920 şahıs sorgulanmış, 12 aranan şahıs tespit edilmiştir. Yapılan kontrollerde 8 şahsa işlem yapılmış, 2 bin 93 araç kontrol edilmiştir. İl merkezinde bulunan 50 okulda 32 personel, 20 ekip görevlendirilmiş, uygulama ve umuma açık yerlere yönelik 38 denetleme yapılmıştır." dedi.

        Baydaş, yakalama emri bulunanlara karşı çalışmalara da değinerek, "Toplamda 328 bin 449 sorgulama yapılmış olup 408 kişi yakalanmıştır. 146 kişi tutuklanmış, 19 kişi para cezası almış, 44 kişi ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ile ilgili ekiplerimiz 43 operasyon gerçekleştirmiş olup 65 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 8 kişi tutuklanmıştır." diye konuştu.

        Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 9 düzensiz göçmenin yakalandığını, 5 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 2 organizatörün gözaltına alındığını kaydeden Baydaş, terörle mücadele kapsamında 2 aylık sürede 5 kişinin yakalandığını, 1237 asayiş olayında 783 şahsa şüpheli olarak adli işlem yapıldığını, bu şahıslardan 9'unun tutuklandığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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