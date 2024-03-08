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        Çaykur Rizespor, "Galatasaray maçı için özel prim" iddiasını yalanladı:

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Çaykur Rizespor, söz konusu maça özel 1,2 milyon lira prim verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:23
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        Çaykur Rizespor, "Galatasaray maçı için özel prim" iddiasını yalanladı:
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Çaykur Rizespor, söz konusu maça özel 1,2 milyon lira prim verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Çaykur Rizespor'un yüksek miktarda prim vereceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Çaykur Rizespor'da 'Galatasaray maçı öncesi 1,2 milyon lira prim verildi' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir."

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