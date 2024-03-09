Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, ameliyat edildi

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Dr. Hakan Özbay tarafından ameliyatı edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.