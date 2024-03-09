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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, ameliyat edildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçında sakatlanan Mithat Pala, ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:18
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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, ameliyat edildi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçında sakatlanan Mithat Pala, ameliyat edildi.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Dr. Hakan Özbay tarafından ameliyatı edildiği belirtildi.

        Ameliyatın başarılı geçtiğini, en kısa zamanda sporcunun rehabilitasyon sürecine başlanacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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