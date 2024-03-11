Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, iki günlük iznin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.
Laine takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışırken, ameliyat olan Mİthat Pala ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.
Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.
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