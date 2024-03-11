Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Laine takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışırken, ameliyat olan Mİthat Pala ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.

Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, iki günlük iznin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.