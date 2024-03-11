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        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:51
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        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, iki günlük iznin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

        Laine takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışırken, ameliyat olan Mİthat Pala ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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