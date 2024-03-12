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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:31
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde bir otomobilde yaptıkları aramada 217,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.T.K. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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