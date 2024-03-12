Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde bir otomobilde yaptıkları aramada 217,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T.K. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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