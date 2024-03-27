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        Rize'de fırtına; 'sahilden uzak durun' uyarısı

        RİZE'nin Pazar ilçesi sahilinde etkili olan fırtına nedeniyle 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:35
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        Rize'de fırtına; 'sahilden uzak durun' uyarısı
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        RİZE'nin Pazar ilçesi sahilinde etkili olan fırtına nedeniyle 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Yetkililer sahilden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

        Doğu Karadeniz’de 2 gündür etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturdu. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran fırtınayla birlikte yer yer 3 metreye kadar çıkan dalgalar, kıyı şeridini aşıp, Karadeniz Sahil Yolun kadar ulaştı. Yetkililer, sahil şeridinden uzak durulması konusunda vatandaşlara uyarılar bulundu. Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak, sürücüleri uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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