Rize'de fırtına; 'sahilden uzak durun' uyarısı

Doğu Karadeniz’de 2 gündür etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturdu. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran fırtınayla birlikte yer yer 3 metreye kadar çıkan dalgalar, kıyı şeridini aşıp, Karadeniz Sahil Yolun kadar ulaştı. Yetkililer, sahil şeridinden uzak durulması konusunda vatandaşlara uyarılar bulundu. Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak, sürücüleri uyardı.

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