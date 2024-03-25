Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Bakan Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamakta

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamakta
        ABONE OL
        ABONE OL

        GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Bunun sonucunda da başarılar gelmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı için en önemli konulardan bir tanesi bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadeledir. Gençlerimizi spor salonlarına, tesislere, gençlik kamplarımıza bekliyoruz" dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize’de, Pazar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ardından Muradiye beldesinde toplu açılış törenine katılan Bakan Bak, gençlerle sohbet edip, bilardo ve langırt oynadı. Bakan, daha sonra Kalkandere ilçesinde de 'Gençlik Buluşması'na katıldı.

        ‘ÖNEMLİ OLAN BU ÜLKEYİ, VATANI SEVMEK’

        Gençlere seslenen Bakan Bak, “Sporda da ciddi tesisler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 22 yılda binlerce tesis yaptık. Stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri, basketbol, voleybol sahaları. Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Bunu sonucunda da başarılar gelmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı için en önemli konulardan bir tanesi bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadeledir. Gençlerimizi spor salonlarına, tesislere, gençlik kamplarımıza bekliyoruz. Rize'de Fındıklı'da çok güzel bir kamp merkezi yaptık. Gençler, ülkeyi gezin dolaşın. Çanakkale'de çok güzel bir kamp yaptık, 450 yataklı. İnşallah bu gençleri de Çanakkale'ye de götürelim. Çanakkale bir efsanedir. Bir ulusun batıya karşı, emperyalistlere karşı bir direşin simgesidir. Meşhur bir anekdot var; Japonlar, çocukları Hiroşima ve Nagazaki'ye götürür. Ne oldu? Atom bombası atıldığında binlerce insan öldü ve bir felaket yaşandı. Çocukları oraya götürüyorlar ki; 'Çok çalışmalısınız, çok başarılı olmalısınız ki bunlar olmasın, ayağa kalkmamız lazım.’ Biz de çocuklarımızı Çanakkale'ye götürmeliyiz. Görsünler bir ecdat nasıl direndi, nasıl ayağa kalktı. Çanakkale, çok büyük güç, örnek ve tarihtir. İnşallah bu gençlerimizi götürelim Çanakkale'ye. Önemli olan bu ülkeyi, vatanı sevmek" dedi.

        ‘İNTERNET BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM’

        Konuşmasında yatırımlarla ilgili bilgiler de veren Bakan Bak, “Yetenek taraması yapıyoruz, bir parkura göre seni spor branşına yönlendiriyor. Yaklaşık bu zamana kadar da 4,5 milyon çocuğumuzu bu taramadan geçirdik. Sonra 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi var. Türkiye'nin 4 bir yanında 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Niçin? 'Çocuklar yüzme öğrensin' diye. Bu zamana kadar 10 milyon gence yüzme öğrettik. Gençler mutlaka internet bağımlılığıyla mücadele etmemiz lazım. Zamanınızı sörf yaparak geçirmeyin; spor yaparak, okuyarak geçirin. Bu çok önemli” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de konuştu:
        Rize, Trabzon ve Artvin'in yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü
        Rize, Trabzon ve Artvin'in yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü
        Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Rize'de 2 grup arasındaki kavgaya 1 tutuklama, 3 ev hapsi
        Rize'de 2 grup arasındaki kavgaya 1 tutuklama, 3 ev hapsi
        Rize'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
        Rize'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
        Bakan Bak, gençlerle voleybol oynadı (2)
        Bakan Bak, gençlerle voleybol oynadı (2)