Rize'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Hastanede tedavi altındaki diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.O.K, B.Ö.K. ve olayda yaralanan H.Ç. ise ev hapsi tedbiri uygulanmak üzere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki gün önce 3 kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerden S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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