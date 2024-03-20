Rize'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Rize'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün T.Ç, B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K, K.Ö.K, S.K. ve D.Ö.K. arasında gerçekleşen ve ateşli silah kullanılan olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan H.Ç, B.Ö.K. ve T.Ç'nin tedavilerinin devam ettiği, olayla ilgili 7 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada, olaya taraf kişilerin komşu oldukları ve aralarında husumet bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: