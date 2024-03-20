Rize'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Mermerdelen Mahallesi'nde 1'i kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, bu kişilerden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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