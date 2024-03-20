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        Rize'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:15
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        Rize'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Mermerdelen Mahallesi'nde 1'i kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, bu kişilerden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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