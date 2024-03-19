Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize mitinginde konuştu:

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi, ülkenin temel direği olduğunu belirterek, "Atatürk'ün baba ocağıdır, kapıları herkese açıktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 21:04 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize mitinginde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi, ülkenin temel direği olduğunu belirterek, "Atatürk'ün baba ocağıdır, kapıları herkese açıktır." dedi.

        Özel, Pazar ilçe meydanında partisince düzenlenen mitingde, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        Kahraman Mehmetçik'in ayağına taş değmemesini temenni eden Özel, "Allah bir daha şehit acısı yaşatmasın. Hep beraber Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin arkasındayız. Böyle acıları yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

        Özel, Türkiye'nin dünyada en çok çay üreten ülkeler arasında yer aldığına işaret ederek, çay kanununa ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

        Çaykur'daki değişiklikleri eleştirerek, Çaykur'un ilan ettiği fiyatın, taban fiyat olmasını istediklerini vurgulayan Özel, "Bu fiyatın altında herhangi bir işlem yapılamasın. Taban fiyatının altında çay almanın cezası olsun, çay üreticisinin emeğini çalmaya çalışanlar cezasını hem Allah'tan hem devletten bulsun." ifadesini kullandı.

        Özel, "Bu şartlar altında 11 lira 30 kuruşluk çay fiyatı, bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. 25 liranın altında bir çay fiyatını asla kabul etmiyoruz. 25 liranın altındaki her fiyat emek sömürüsüdür. Pazar'ın, Rize'nin çorbasından, aşından eksiltmektir, borcunu ödeyemeyen hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Hep beraber hakkımızı alacağız"

        Marketlerde geçen yıl 100 lira olan çayın kilogram fiyatının 190 liraya çıktığını belirten Özel, şöyle devam etti:

        "En düşük emekli maaşı geçen sene 75 kilogram çay alıyordu, bu sene 52 kilogram çay alıyor. 75 nerede, 52 nerede? Hesap ortada, emeklinin çilesi ortada. Önceden tek başına ben söylüyordum, biz kalabalıklaştık artık siz geldiniz, ses yükselttiniz herkes emekliyi söylemeye başladı. Gazeteler emekliyi yazıyor, televizyonlar emekliyi söylüyor, siyasi partiler konuşuyor. En son çok uğraştım Meral hanım ittifak kurmamıştı. En son ittifakta buluştuk, emekli ittifakında buluştuk. Herkes emekliyi konuşuyor. Hep beraber hakkımızı alacağız. Bana geçen gün diyorlar ki Tayyip bey şöyle söylemiş, 'Gidiyor meydanlarda emekliyi kışkırtıyor' diye. Tayyip bey bazen benle kavga yapmak istiyor, ben onunla kavga yapmak istemiyorum."

        "Kimseye hakaret etmeye gelmedim ama ben buraya emeklilerle sözleşmeye geldim. 31 Mart'ta hep birlikte miyiz?" ifadesini kullanan Özel, emeklilerden 31 Mart'ta güçlerini göstermelerini istedi.

        Özel, belediye başkan adaylarına inandıklarını ve güvendiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisidir, bu ülkenin temel direğidir. Atatürk'ün baba ocağıdır, kapıları herkese açıktır. Tapusu ne bendedir, ne Kemal beyde. Ne Ecevit de vardı, ne İsmet İnönü'de. Cumhuriyet Halk Partisi ki baba ocağıdır, tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük emekli korosu, Türkiye'nin en acıklı türkü...
        Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük emekli korosu, Türkiye'nin en acıklı türkü...
        Rize'de Kültür Çarşısı Projesi'nin temeli atıldı
        Rize'de Kültür Çarşısı Projesi'nin temeli atıldı
        Rize'de son bir ayda 73 aranan şahıs yakalandı
        Rize'de son bir ayda 73 aranan şahıs yakalandı
        Güneysu'da 100 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlandı
        Güneysu'da 100 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlandı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından