Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük emekli korosu, Türkiye'nin en acıklı türküsünü çağırıyor (2)

‘KARINCANINBİR KARDEŞİ VAR ONUN DA ADI CUMHURİYET HALK PARTİSİ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin’deki programının ardından kara yoluyla Rize’nin Pazar ilçesine geçti. İlçe meydanında düzenlenen Halk Buluşması programına katılan Özel, parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi, 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylarına destek istedi.

CHP olarak çay üretiminden geçimini sağlayanların yanında olduklarını ifade eden Özgür Özel, “Rize’de, Pazar’da olunca, dünyada en çok çay üreten 5’inci ülke Türkiye, en çok çay tüketen 1’inci ülke Türkiye. Türkiye’deki çay üretiminin yüzde 55-60’ının gerçekleştirildiği bu topraklardayız. Geçtiğimiz senelerde Adalet ve Kalkınma Partisi bir çay kanunu getirmeye kalktı. Çay kanunu zaten lazım. Biz de teklif verdik ama AK Parti’ninki korkunç bir teklifti. Zaten tuttular güzelim Çaykur’u Varlık Fonu’na devrettiler. 1,5 milyonun geçim kapısı olan bu Çaykur’u adeta özelleştirmek, büyük kartellerin eline vermek ve çay müstahsilini büyük sermaye şirketlerinin işçisi haline getirmeye çalıştılar. Bireyseli profesyonel mesleğin ve emeğin saldırı altında olduğu bir süreçteyiz. İnsanların mesleklerini almak, geçimlerini, emeklerini, gelirlerini almak, onları işçileştirmek, profesyonel emeklerini sömürmek, tam da bu dünya düzeninin ülkemizdeki temsilcilerinin işidir. Birileri 1,5 milyon insanın geçimini sağladığı Çaykur’u dünya kartellerine verip ezmek istiyorlar. Biz sizleri ezdirmeyiz. Karıncanın bir kardeşi var, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi.

‘25 LİRANIN ALTINDA ÇAY FİYATINI ASLA KABUL ETMİYORUZ’

Hayat pahalılığının arttığını ve mevcut çay alım fiyatının yetersiz olduğunu belirten Özel, “Milletvekillerimiz bir araya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin çay kanunu teklifini hazırladılar. Bizim teklifimiz öyle yabancı şirketlerin yüzünü değil; çay üreticilerinin yüzünü güldürecek bir teklif. Biz diyoruz ki; çayın bir taban fiyatı olsun. Çaykur’un ilan ettiği fiyatın altında çay almanın cezası olsun. Çay üreticisinin emeğini çalmaya çalışanlar cezasını hem Allah’tan hem devletten bulsun. Taban fiyat için de ne diyoruz, geçen sene açıklanan 11 lira ve 30 kuruşluk prim bir mana ifade etmiyor. Hayat ateş pahası, enflasyon TÜİK’e sorarsan yüzde 68 ama TÜİK ne demek memleketinde söyleyelim. TÜİK ne demek, Tayyip Bey’i üzmeyen istatistik kurumu demek. Yüzde 120 enflasyonun olduğu yerde benzin ve mazot fiyatları her şeye iğneden ipliğe zam gelmesine sebep oluyor. Geçen mayıs ayında mazot 4 liradan 19 liraya çıktığında çok pahalı diyorduk. O dönemde mazotu enflasyonu düşüreceğiz, hayatı ucuzlatacağız deniyordu. Ama ne oldu, benzin ve mazot 43 lira oldu bu şartlar altında 11 lira 33 kuruş olan çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. Bunun altındaki bir fiyatı asla kabul etmiyoruz. Bunun altındaki bir fiyat emek sömürüsüdür. Pazarlının çorbasından, aşından çalmak demektir” diye konuştu.

‘CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN KAPILARI HERKESE AÇIK’

CHP olarak kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Özel, “Biz ne diyoruz, eski dosttan düşman olmaz diyoruz. İyi insanları severiz diyoruz. Biz sadece sosyal demokratlar değil, milliyetçi demokratlar, muhafazakar, haramdan ve yalandan korkan demokratlarla beraber, bu ülkenin varlığı ve birliğini savunanlarla beraber bir ittifak kurduk diyoruz. Onların ittifakının adı Cumhur İttifakı, bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Kim var bu ittifakta; milli takım gol atınca, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca, bayrağımız göndere çekilirken onlarla bir ağlayan herkes Türkiye ittifakındadır. Hakkını alamayan çay üreticisi, siftahsız dükkan kapatan esnaf, atanamayan öğretmen, 10 bin lira ile geçinemeyen emekli; hepsi Türkiye ittifakındadır. Bu ittifak, renklerini ay yıldızlı bayraktan alır. Türkiye ittifakı kazanacak Türkiye kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin kurucu partisidir, bu ülkenin temel direğidir. Atatürk’ün baba ocağıdır ve kapıları herkese açıktır. Tapusu ne bendedir, ne Kemal Bey’de, ne Ecevit’te vardı, ne de İsmet İnönü’de. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır, tapusu da bir kişiye kayıtlıdır. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.