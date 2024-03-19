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        Rize'de Kültür Çarşısı Projesi'nin temeli atıldı

        Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:47
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        Rize'de Kültür Çarşısı Projesi'nin temeli atıldı
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        Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.

        Piriçelebi Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Baydaş, projenin Rize açısından çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçerleri tebrik etti.

        Avcı ise her gün Rize'de yeni bir projenin temelinin atıldığını dile getirerek, "Hemen hemen ilçelerimizin tamamında bu ve buna benzer projeleri belediyelerimizle hayata geçiriyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

        Protokol üyeleri, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın dua etmesinin ardından projenin temelini attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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