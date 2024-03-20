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        Rize'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Rize'nin İyidere ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:07
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        Rize'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Rize'nin İyidere ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İyidere-İkizdere kara yolu Denizgören köyünde 24 yaşındaki G.G'nin kullandığı 61 AES 718 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi.

        Yaralanan sürücü ve otomobildeki H.Ö. (28), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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