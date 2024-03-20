Rize'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Rize'nin İyidere ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Rize'nin İyidere ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İyidere-İkizdere kara yolu Denizgören köyünde 24 yaşındaki G.G'nin kullandığı 61 AES 718 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ve otomobildeki H.Ö. (28), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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