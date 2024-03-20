Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada

RİZE'de iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Silahlı çatışma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silah ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği K.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cadde kısmen ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.