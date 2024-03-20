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        Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada

        RİZE'de iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:26 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:30
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        Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada
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        RİZE'de iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Silahlı çatışma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silah ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği K.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cadde kısmen ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan, cadde üzerinde çıkan silahlı kavgada tarafların çatışma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde; cadde üzerine boğuşan taraflardan 2’sinin silahla ateş etme anları ile çevredekilerin yaralılara müdahale ettiği anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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