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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de iftar programında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:17 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:17
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de iftar programında konuştu:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil." dedi.

        Bak, Rize'nin Pazar ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen iftarda, Pazar Belediye Başkan adayı Ekrem Kılınç'la kardeşçe çalıştığını belirttiği mevcut Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa'ya teşekkür etti.

        Memleketi Rize'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman destek verdiğini ifade eden Bak, kendilerinin de her zaman Erdoğan'ın yanında olacaklarını söyledi.

        Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iki gün önce Pazar'da miting düzenlediğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Onlara gerek yok, biz buradayız. AK Parti var, Recep Tayyip Erdoğan var, millet var. Kim ne derse desin, video çekenler önce İstanbul'a baksın. İstanbul'da ne yaptın sen buralara söz söylüyorsun. İstanbul'a ne eserler kazandırdın? Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil. İstanbul'da Murat Kurum diyoruz, Pazar'da Ekrem reis diyoruz, Rize'de Rahmi Metin diyoruz."

        Türkiye'nin her bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri olduğunu vurgulayan Bak, "Çalışmaları Pazar'da da başlattık. TOKİ ile projelerini hazırladık ve inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yine önemli projeleri destekleyerek hayata geçireceğiz. Sonuna kadar AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan ile birlikteyiz. Hizmet bizim işimiz, eser bizim işimiz, gerçek belediyecilik bizim işimiz." diye konuştu.

        Bak, konuşmasını, "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Pazar senden yanadır, Rize senden yanadır, İstanbul senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan." sözleriyle tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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