Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA; 7 GÖZALTI

Rize Valiliği, husumetli 2 grup arasında çıkan, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 7 şüphelinin gözaltına alındığı, komşu olan taraflar arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde T.Ç., B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K., K.Ö.K., S.K. ve D.Ö.K. isimli şahıslar arasında gerçekleşen ve ateşli silah kullanılan olayda, H.Ç. ve B.Ö.K. ile T.Ç. yaralanmıştır. Yaralı şahısların tedavileri devam etmekte olup olay ile ilgili 7 şahıs gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmaya göre, olaya taraf şahısların komşu oldukları ve aralarında husumet bulunduğu anlaşılmıştır. İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra arbedeye dönüşmüş ardından da ateşli silah kullanılması ile devam etmiştir. Bu sırada devriye görevini ifa etmekte olan ekibimizce taraflara ikazda bulunulmuş, silah kullanmaya devam edilmesi üzerine gerekli müdahale yapılarak olay kontrol altına alınmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir."