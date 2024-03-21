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        Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMA; 7 GÖZALTIRize Valiliği, husumetli 2 grup arasında çıkan, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 01:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 01:45
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        Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA; 7 GÖZALTI

        Rize Valiliği, husumetli 2 grup arasında çıkan, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 7 şüphelinin gözaltına alındığı, komşu olan taraflar arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

        "İlimizde T.Ç., B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K., K.Ö.K., S.K. ve D.Ö.K. isimli şahıslar arasında gerçekleşen ve ateşli silah kullanılan olayda, H.Ç. ve B.Ö.K. ile T.Ç. yaralanmıştır. Yaralı şahısların tedavileri devam etmekte olup olay ile ilgili 7 şahıs gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmaya göre, olaya taraf şahısların komşu oldukları ve aralarında husumet bulunduğu anlaşılmıştır. İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra arbedeye dönüşmüş ardından da ateşli silah kullanılması ile devam etmiştir. Bu sırada devriye görevini ifa etmekte olan ekibimizce taraflara ikazda bulunulmuş, silah kullanmaya devam edilmesi üzerine gerekli müdahale yapılarak olay kontrol altına alınmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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