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        Bakan Bak, gençlerle voleybol oynadı

        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de yapımı tamamlanan Çayeli Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu, ardından kapalı spor salonunda gençlerle voleybol oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:00
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        Bakan Bak, gençlerle voleybol oynadı
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        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de yapımı tamamlanan Çayeli Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu, ardından kapalı spor salonunda gençlerle voleybol oynadı.

        Bakan Bak, geldiği Rize'nin Çayeli ilçesinde yapımı tamamlanan Çayeli Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Kapalı spor salonunda sporcuların çalışmalarını takip edip, antrenörlerden bilgi alan Bak, gençlerle voleybol oynayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. İnceleme sonrası konuşan Bak, "Türkiye son 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşamaktadır. Her tarafa tesisler yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı spor salonları yüzme havuzları, atletizm sahaları başta olmak üzere pek çok şeyi yapıyoruz, yapılmaya devam ediyor. Binlerce tesis yapıldı. Köylere kadar halı sahalar yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi, bağımlılıkla mücadele; çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Onu içinde salonlara, spor tesislerine gelmesini istiyoruz. Burada aileleri gördük onlara şunu söylüyorum; çocuklarınızı tesislerimize getirin, spor yapsınlar. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Bunları çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yetenek taraması da yapıyoruz. Yaklaşık 3,5 milyon çocuğumuza tarama yaptık" diye konuştu.

        Bak, incelemeleri sonrası Ardeşen ilçesindeki programına geçti.

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