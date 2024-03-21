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        Bakan Bak, gençlerle voleybol oynadı (2)

        OYİSTEDİ; 'İSTANBUL'DA MURAT KURUM, PAZAR'DA EKREM REİS, RİZE'DE RAHMİ METİN DİYORUZ'Çayeli Spor Kompleksi incelemeleri sonrası Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunup, Pazar ilçesinde iftar programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, "Onlara gerek yok, biz buradayız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:05
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        Bakan Bak, gençlerle voleybol oynadı (2)
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        OYİSTEDİ; 'İSTANBUL'DA MURAT KURUM, PAZAR'DA EKREM REİS, RİZE'DE RAHMİ METİN DİYORUZ'

        Çayeli Spor Kompleksi incelemeleri sonrası Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunup, Pazar ilçesinde iftar programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, "Onlara gerek yok, biz buradayız. AK Parti var, Recep Tayyip Erdoğan var, millet var. Kim ne derse desin, video çekenler önce İstanbul'a baksın. İstanbul'da ne yaptın sen? Buralara söz söylüyorsun. İstanbul'a ne eserler kazandırdın? Türkiye’nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil. İstanbul'da Murat Kurum diyoruz, Pazar'da Ekrem Reis diyoruz, Rize'de Rahmi Metin diyoruz. Çalışmaları Pazar'da da başlattık. TOKİ ile projelerini hazırladık ve inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yine önemli projeleri destekleyerek hayata geçireceğiz. Sonuna kadar AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan ile birlikteyiz. Hizmet bizim işimiz, eser bizim işimiz, gerçek belediyecilik bizim işimiz" diye konuştu.

        Program sonrası Bakan Bak, Ankara'ya hareket etmek için Rize- Artvin Havalimanı'na geçti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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