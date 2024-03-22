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        Rize'de 2 grup arasındaki kavgaya 1 tutuklama, 3 ev hapsi

        RİZE'de husumetli 2 grup arasından çıkan, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile ev hapsi cezası aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:55
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        Rize'de 2 grup arasındaki kavgaya 1 tutuklama, 3 ev hapsi
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        RİZE'de husumetli 2 grup arasından çıkan, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile ev hapsi cezası aldı.

        Olay, önceki gün Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile kurşunların isabet ettiği B.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Diğer yandan tarafların çatışma anları, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde; caddede birbirine saldıranlardan 2'sinin silahla ateş etmesi ve çevredekilerin yaralılara müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Rize Valiliği, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yaptığı açıklamada 7 şüphelinin gözaltına alındığını, komşu olan taraflar arasında husumet olduğunu belirtti.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö.K., D.Ö.K. ile H.Ç. adli kontrol şartıyla ev hapsi cezasına çarptırılırken, Bünyamin Avcı tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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