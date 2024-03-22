Rize'de 2 grup arasındaki kavgaya 1 tutuklama, 3 ev hapsi

RİZE'de husumetli 2 grup arasından çıkan, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile ev hapsi cezası aldı.

Olay, önceki gün Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile kurşunların isabet ettiği B.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.