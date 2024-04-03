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        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a 30-28 kaybetti

        SALON: YenişehirHAKEMLER: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin YonchevTÜRKİYE: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma KüçükyıldızKARADAĞ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6'ncı Eleme Grubu 5'inci maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a 30-28 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:45
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        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a 30-28 kaybetti
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        SALON: Yenişehir

        HAKEMLER: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev

        TÜRKİYE: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma Küçükyıldız

        KARADAĞ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)

        2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6'ncı Eleme Grubu 5'inci maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a 30-28 mağlup oldu.

        Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan ve ilk devreyi 15-14 önde tamamlayan milliler, maçtan 30-28 mağlup ayrıldı.

        Ay-yıldızlı takım 6'ncı Eleme Grubu'ndaki son maçını 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Sırbistan ile oynayacak. Zrenjanin kenti Kristalna Dvorana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

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