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        Hentbol: 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:32
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        Hentbol: 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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        Salon:Yenişehir

        Hakemler:Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev (Bulgaristan)

        Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma Küçükyıldız

        Karadağ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)

        İlk yarı: 15-14

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