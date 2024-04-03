Hentbol: 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Salon:Yenişehir
Hakemler:Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev (Bulgaristan)
Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma Küçükyıldız
Karadağ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)
İlk yarı: 15-14
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