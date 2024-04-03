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        Rize'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Rize'nin Hemşin ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 01:28 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:28
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        Rize'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Rize'nin Hemşin ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Hemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Akyamaç köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangına 11 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahale edildiği bildirildi.

        Yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yangının etrafı güvenli hatla çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Yangın alanına ulaşımın olmaması, arazinin çok eğimli olması ve örtü yoğunluğunun fazla olması nedeniyle içeride kalan örtü tabakası, kısmen duman ve havanın kararmış olmasıyla alev görüntüsü oluşturmaktadır. Ekipler, gece boyunca müdahale ve takibe devam etmektedir.

        Hemşehrilerimizin endişelenmesine gerek yoktur, durum kontrol altındadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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