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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 31-29 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:39
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 31-29 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 13-11 önde bitirdi. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Spor Toto, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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