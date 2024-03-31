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        Rize Valisi Baydaş: Silah, sevgi ve mutluluğun göstergesi bir araç değildir

        RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş, seçim sonrası kutlamalara ilişkin "Havai fişekler, sazlı sözlü eğlenceler olacaktır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:55
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        Rize Valisi Baydaş: Silah, sevgi ve mutluluğun göstergesi bir araç değildir
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        RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş, seçim sonrası kutlamalara ilişkin "Havai fişekler, sazlı sözlü eğlenceler olacaktır. Bunu saygı sevgi çerçevesinde yapabilmemiz lazım. Silah kullanmamamız lazım. Silah, sevgi ve mutluluğun göstergesi bir araç değildir. Sevinci, üzüntüyle gölgelemeyelim" dedi.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, 'Güvenlik' toplantısına katıldı. Kentte süren oy kullanma işlemleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Baydaş, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Baydaş, "Sandık bölgelerinin güvenliğini sağlamak üzere Emniyet Müdürlüğümüzün 1343 personeli, Jandarma Komutanlığımızın 765 personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da 12 personeliyle toplam 2 bin 120 personelimiz sahada görev yapmakta. Vatandaşın iradesinin sağlıklı bir biçimde sandığa yansıması ve çıkması için devlet olarak gereken tüm tedbirleri almış durumdayız. Şu ana kadar herhangi bir asayişe müessir hadise yaşanmış değildir. Şehrimize huzur ve sükun içerisinde seçim devam ediyor" diye konuştu.

        Seçim sonuçlarının ardından sevinç gösterilerinde silah kullanılması konusunda uyarılarda bulunan Vali Baydaş, "Uzun bir seçim maratonun sonunda bir seçim sonucu belli olacak. Mutlaka kazanan taraf sevinmek isteyecektir. Ve kazanan kişiyi destekleyenler sevinçlerini bir şekilde göstereceklerdir. Ama bunu toplumunu düzenini bozmayacak şekilde olmasını hemşehrilerimden istirham ediyorum. Siyasi parti yöneticilerinin inisiyatif almalarını temenni ediyorum. Havai fişekler, sazlı sözlü eğlenceler olacaktır. Bunu saygı sevgi çerçevesinde yapabilmemiz lazım. Silah kullanmamamız lazım. Silah, sevgi ve mutluluğun göstergesi bir araç değildir. Sevinç gösterileri bu işin doğasında var. Ama silah kullanımı ile ilgili toleransımız yok. Ben vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli olmaya çağırıyorum. Sevinci, üzüntüyle gölgelemeyelim. Dikkat etmemiz lazım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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