Rize Valisi Baydaş: Silah, sevgi ve mutluluğun göstergesi bir araç değildir

RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş, seçim sonrası kutlamalara ilişkin "Havai fişekler, sazlı sözlü eğlenceler olacaktır. Bunu saygı sevgi çerçevesinde yapabilmemiz lazım. Silah kullanmamamız lazım. Silah, sevgi ve mutluluğun göstergesi bir araç değildir. Sevinci, üzüntüyle gölgelemeyelim" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, 'Güvenlik' toplantısına katıldı. Kentte süren oy kullanma işlemleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Baydaş, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Baydaş, "Sandık bölgelerinin güvenliğini sağlamak üzere Emniyet Müdürlüğümüzün 1343 personeli, Jandarma Komutanlığımızın 765 personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da 12 personeliyle toplam 2 bin 120 personelimiz sahada görev yapmakta. Vatandaşın iradesinin sağlıklı bir biçimde sandığa yansıması ve çıkması için devlet olarak gereken tüm tedbirleri almış durumdayız. Şu ana kadar herhangi bir asayişe müessir hadise yaşanmış değildir. Şehrimize huzur ve sükun içerisinde seçim devam ediyor" diye konuştu.