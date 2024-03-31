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        Rize'de seçmen sandık başında

        RİZE'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:55
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        Rize'de seçmen sandık başında
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        RİZE'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Kentte seçim için 1067 sandıkta 260 bin 451 kişi oy kullanacak.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Rize merkez, ilçe ve beldelerinde toplam 260 bin 453 seçmen için bin 67 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gelenler, saat 07.00 itibari ile oy kullanımına başladı. Kentte, köy okulları ve çay alım yerlerine gelen vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başında yerini aldı. En fazla seçmen sayısı olan kent merkezinde kurulan 373 sandıkta 109 bin 478 seçmen oy kullanacakken, en az seçmenin bulunduğu İkizdere ilçesinde ise 7 bin 580 seçmen 43 sandıkta oy kullanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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