Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, heliski tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005'ten itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

Bölgede üç helikopterle başlayan faaliyetin bugün tamamlanacak 13. hafta etkinliğine Fransa, Türkiye, İsviçre ve İtalya'dan 20 kişilik sporcu kafilesi katıldı.