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        Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor

        Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, heliski tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:23
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        Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
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        Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, heliski tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

        Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005'ten itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

        Bölgede üç helikopterle başlayan faaliyetin bugün tamamlanacak 13. hafta etkinliğine Fransa, Türkiye, İsviçre ve İtalya'dan 20 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

        Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

        Sporcular, zirvelerin yanı sıra kar yağışı nedeniyle helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçiriyor.

        Bölgeye snow-track (paletli kar aracı) ile getirilen sporcuların, orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlanıyor.

        Nisanın ortasına kadar sürmesi planlanan etkinlik için bu yıl 400'e yakın sporcu akredite oldu. Sezonun bu zamanına kadar 200'ün üzerinde sporcu faaliyete katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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