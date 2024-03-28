Cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Rize'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Rize'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Uzunkaya mevkisinde O.S. idaresindeki 53 T 0399 plakalı taksi yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Reşit Aydın (68), Levent Kalkavan (46) ve Mehmet Çelik (47), 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.
Taksidekilerin, İyidere ilçesindeki bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.
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