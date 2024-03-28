Cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Reşit Aydın (68), Levent Kalkavan (46) ve Mehmet Çelik (47), 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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