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        Cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Rize'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:59
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        Cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Rize'de cenazeden dönenleri taşıyan taksinin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Uzunkaya mevkisinde O.S. idaresindeki 53 T 0399 plakalı taksi yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki Reşit Aydın (68), Levent Kalkavan (46) ve Mehmet Çelik (47), 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

        Taksidekilerin, İyidere ilçesindeki bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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